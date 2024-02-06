Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Reaksi Ketua KPU Usai Divonis Langgar Kode Etik Terkait Pencalonan Gibran

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |07:02 WIB
6 Fakta Reaksi Ketua KPU Usai Divonis Langgar Kode Etik Terkait Pencalonan Gibran
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah). Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya'ri tidak ingin mengomentari lebih jauh soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah memutuskan dirinya telah melanggar kode etik pedoman penyelenggara Pemilu.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Sudah Ikuti Sidang

Hasyim menjelaskan bahwa sebagai pihak teradu, dirinya telah mengikuti proses-proses persidangan di DKPP.

 BACA JUGA:

Dalam sidang tersebut, kata dia, dirinya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, keterangan, alat bukti serta argumentasi.

 

2. Kewenangan Penuh DKPP

"Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis di DKPP untuk memutuskan apapun itu," kata Hasyim saat ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024).

 BACA JUGA:

3. Tidak Ingin Berkomentar

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa saat ini dirinya tidak dalam posisi untuk menanggapi atau berkomentar terhadap putusan tersebut.

"Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut, karena semua komentar catatan argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di jalan persidangan," tegas Hasyim.

 

4. Sanksi Peringatan Keras

Ketua DKPP Heddy Lugito menjatuhkan vonis Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari karena telah melanggar kode etik dan menjatuhkan peringatan keras terakhir.

Selanjutnya, terhadap enam komisioner KPU lainnya dijatuhi peringatan keras atas perkara nomor 135-PKE/DPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023.

DKPP lantas memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan.

"Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan ini," Hal itu dikatakan Heddy dalam sidang pembacaan putusan tersebut, Senin (5/2/2024).

Halaman:
1 2
      
