6 Fakta Pelaku Begal Payudara Ditangkap, Terungkap Modus Aksi Bejatnya

SEMARANG – Destuasi Bram Aldio alias Dio (25) warga Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Dia adalah pelaku begal payudara dengan korbannya rata-rata pelajar.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Pelajar

Terakhir Dio beraksi di depan Jalan Barito samping SMK Dr. Cipto Kota Semarang pada Rabu (31/1/2024) sore. Korbannya APD (18) perempuan yang masih berstatus pelajar.

2. Modus Pelaku

Aksi itu dilakukan sekira pukul 15.30 WIB, korban sedang pulang sekolah berboncengan naik sepeda motor dengan temannya. Sampai di TKP, Dio dengan modus memepet motor korban menjalankan aksi bejatnya.

Korban ketika itu mengaku tak menaruh curiga. Namun, tiba-tiba Dio meremas payudara kanan korban dan tancap gas. Mengetahui hal itu, korban berteriak minta tolong dan mengejar. Beberapa pengendara yang mengetahui hal itu ikut membantu mengejar.

3. Berhasil Ditangkap

Dio yang tancap gas kemudian menabrak sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan. Dia terjatuh dan sempat ditangkap warga sebelum dibawa ke Mapolsek Semarang Timur dan diserahkan ke Unit PPA Satuan Reskrim Polrestabes Semarang.

4. Korban Lain Melapor

Insiden itu viral di media sosial. Ini juga membuat satu perempuan lain yakni PEV (22) melapor polisi karena pernah menjadi korban dengan pelaku mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Dio di hari yang sama, hanya berbeda waktu.

PEV mengaku mengalami peristiwa itu di Jalan Gajah Raya Kota Semarang sekira pukul 12.45 WIB.

“Pelaku melakukan hal yang sama di hari yang sama. Korban sudah membuat laporan dan kita tindak lanjuti,” ungkap Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar, Senin (5/2/2024).