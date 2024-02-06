Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketua KPU dkk Langgar Kode Etik Gegara Loloskan Pencalonannya, Begini Reaksi Gibran

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |11:26 WIB
Ketua KPU dkk Langgar Kode Etik Gegara Loloskan Pencalonannya, Begini Reaksi Gibran
Gibran Rakabuming Raka (Foto: R August)
A
A
A

SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali ngantor di tengah cuti yang ia ajukan dari 5-7 Februari 2024. Ia langsung menanggapi sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran menerima pendaftaran Gibran menjadi calon wakil presiden (Cawapres).

Gibran dalam beberapa pekan terakhir diketahui sering masuk kerja di tengah cuti kampanye yang diambilnya. Berdasarkan pantauan, Gibran tiba di Balai Kota Solo sekira pukul 09.30 WIB. Gibran tampak memakai kemana garis-garis berwarna hijau. Tidak banyak pertanyaan yang dijawab Gibran saat ditanya awak media.

Ditanya soal sikap dia usai sanksi peringatan keras yang dijatuhkan DKPP kepada KPU. Ia menyebut bahwa soal sanksi itu sudah dijawab oleh Tim Kampanye Nasional (TKN).

“Ya dari TKN kemarin juga sudah berstatmen juga ya,” katanya singkat, Selasa (6/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement