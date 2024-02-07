Ini Ramalan Nostradamus Tentang Masa Kekuasaan Raja Charles III yang Hanya Berjalan Singkat

JAKARTA - Mengupas ini ramalan Nostradamus tentang masa kekuasaan Raja Charles III yang hanya berjalan singkat. Adapun ramalan ini dibicarakan lagi ketika Raja Charles III mengidap kanker setelah pengumuman dari Kerajaan Inggris.

Selain itu Nostradamus, yang dikenal dengan ramalannya tentang masa depan, mungkin telah memprediksi peristiwa ini dan nasib monarki Inggris setelah meninggalnya Ratu Elizabeth dalam karyanya.

BACA JUGA: Kronologi Raja Charles III Terkena Sakit Kanker

Berikut ini ramalan Nostradamus tentang masa kekuasaan Raja Charles III yang hanya berjalan singkat dikarenakan lelah dengan serangan terus-menerus terhadap dirinya dan istri keduanya dalam dua puluh lima tahun sejak kematian istri pertamanya, Putri Diana, memutuskan untuk turun tahta demi Pangeran William.

Lalu, karya asli Nostradamus dari berabad-abad yang lalu tidak membuat referensi khusus ke monarki Inggris pada 2022, dan ramalan yang disebutkan Reading tampaknya hanya merupakan interpretasinya saja.

Prediksi Nostradamus juga tidak spesifik untuk satu negara di dunia. Sementara Reading memberikan interpretasi yang menarik, dan tentu saja masuk akal, atas karya Nostradamus, ia juga menunjukkan betapa kaburnya ramalan orang Prancis itu. Dia menyerahkan salinan tulisan aslinya di awal bab.