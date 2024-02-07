Jelang Berangkat ke TPS, Ratusan Personel Polres Pelalawan Diperiksa Kesehatan

PELALAWAN - Menjelang hari pencoblosan, Polres Pelalawan, Riau melakukan pemeriksaan kesehatan personel. Sebanya 365 personel diperiksa kesehatan pada pelaksanaan pengamanan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 di lokasi TPS yang tersebar di kabupaten Pelalawan.

Pemeriksaan kesehatan akhir sebelum ke TPS ini meliputi pengecekan dan pemeriksaan terhadap kondisi fisik personel. Kegiatan ini digelar di Gedung Daerah Datuk Laksamana mangku Diraja Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Kegiatan Pemeriksaan dipimpin oleh Kapolres Pelalawan, AKBP Suwinto, didampingi oleh Wakapolres Pelalawan, Kompol I Komang Aswatama. Permeriksaan kesehatan personel dilakukan langsung oleh Si Dokkes Polres Pelalawan bekerja sama dengan tenaga kesehatan Kabupaten Pelalawan yang melibatkan tenaga kesehatan puskesmas Pangkalan Kerinci.

Kapolres Pelalawan Akbp Suwinto.SH.SIK mengatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap personel merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesiapan personell sebelum melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara intensif diharapkan personel benar-benar dalam kondisi sehat dan baik agar bisa melaksanakan tugas secara maksimal.

"Saya berharap dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan seluruh personel yang akan melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024 di lokasi tugas yang telah ditentukan, kondisi kesehatan personel Polres Pelalawan dalam keadaan sehat dan baik sehingga seluruh personel dapat melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal," ungkapnya, Rabu (7/2/2024).

Dia berharap agar personel yang bertugas dalam pengamanan TPS dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga menjaga netralitas.