Nilai Demokrasi Didegradasi, Civitas Akademika Undip Desak Pemerintah Junjung Etika dan Moral

JAKARTA - Segenap civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah menambah deretan perguruan tinggi yang menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi terkini dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam pernyataan sikap bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi," yang dibacakan di Taman Inspirasi Undip, mereka merasa demokrasi telah didegradasi sevara terang-terangan.

"Hari ini kita melihat Babagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi di degradasi secara terang-terangan, etika dan moral dan kehidupan berdemokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir," ujar salah satu civitas academica Undip saat membacakan sikap, Rabu (6/2/2024).