Ganjar Ajak Doa Bersama Banjir Bandang Grobogan Lekas Surut: Di Atas Politik Itu Ada Kemanusiaan

GROBOGAN - Saat hadir di acara Hajatan Rakyat Grobogan, Jawa Tengah, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo enggan berorasi secara panjang. Hal ini menyusul banjir bandang yang sedang melanda wilayah Grobogan.

“Saya mau cerita banyak, tapi hari ini Grobogan sedang berduka, rasanya tidak perlu berpanjang panjang karena saudara kita sedang kebanjiran,” kata Ganjar saat di Hajatan Rakyat Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Dikatakan Ganjar, saat berkampanye ia selalu berbicara mengenai semangat kemanusiaan dan spirit kemanusiaan dalam rangka gotong-royong.

Maka dari itulah, dalam kesempatan itu Ganjar mengajak semua yang hadir dalam ‘Hajatan Rakyat’ Grobogan untuk dapat bergerak membantu korban yang terdampak dari banjir bandang.

“Maka kalau itu jadi nilai-nilai akan kita amalkan maka insyallah kekuatan hari ini yang hadir, kalau saudara kita sedang susah maka mari cepat-cepat ditolong. Apalagi saudara kita sedang mengalami bencana,” ucap Ganjar.

Ganjar menambahkan, walaupun hari pencoblosan semakin dekat, tidak semestinya menggoyahkan semangat kemanusiaan untuk menolong seksama.

“Maka dalam waktu yang pendek menjelang pencoblosan, dan di Grobogan ada banjir, mari tetap kita tidak berhenti membantu sesama sodara kita yang sedang kebanjiran,” kata Ganjar.

“Politik juga ngurusin kemanusiaan, bahkan di atas politik itu ada kemanusiaan dan itu harus kita kembangkan,” tambahnya.