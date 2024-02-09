Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Lakukan Serangan Besar-besaran Terhadap Sasaran Houthi di Yaman

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |20:08 WIB
AS Lakukan Serangan Besar-besaran Terhadap Sasaran Houthi di Yaman
AS lakukan serangan besar-besaran terhadap sasaran Houthi di Yaman (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Pasukan Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom) pada Kamis (8/2/2024) melancarkan tujuh serangan "bela diri" terhadap empat kapal permukaan tak berawak Houthi dan tujuh rudal jelajah anti-kapal bergerak yang siap diluncurkan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

Militan Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang menguasai wilayah terpadat di Yaman, telah meluncurkan gelombang ledakan drone dan rudal ke kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden dalam beberapa pekan terakhir. Houthi menyebutnya sebagai respons terhadap operasi militer Israel di Gaza dan menunjukkan solidaritas kepada Palestina.

Kampanye Houthi telah mengganggu pelayaran internasional. Amerika Serikat dan Inggris baru-baru ini melancarkan serangan terhadap sasaran Houthi di Yaman dan mengembalikan milisi tersebut ke daftar ‘kelompok teroris’.

“CENTCOM mengidentifikasi rudal-rudal dan USV (kapal permukaan tak berawak) ini di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dan menetapkan bahwa rudal-rudal tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kapal Angkatan Laut AS dan kapal dagang di wilayah tersebut,” kata Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan di X, sebelumnya disebut Twitter.

Seperti diketahui, serangan Houthi terhadap kapal-kapal di dan sekitar Laut Merah telah memperlambat perdagangan antara Asia dan Eropa, meningkatkan kekhawatiran akan kemacetan pasokan dan membuat khawatir negara-negara besar bahwa perang Gaza dapat menjadi konflik regional.

Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Januari lalu bahwa serangan terhadap sasaran Houthi akan terus berlanjut meskipun ia mengakui bahwa mereka mungkin tidak akan menghentikan serangan mereka.

Halaman:
1 2
      
