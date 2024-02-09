Empat Anggota Polres Banggai Jalan Kaki Tiga Hari Kawal Logistik ke Pelosok Pagimana

JAKARTA - Empat anggota Polri mengawal pergeseran logistik Pemilu 2024 ke wilayah pedalaman Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis 8 Februari 2024 siang.

Pengawalan logistik Pemilu yang terdiri dari kotak dan surat suara serta dokumen lainnya ini dilakukan sebagai wujud komitmen Polri meyukseskan pesta demokrasi lima tahunan.

Keempat personel Polres Banggai yang ditugaskan ini yakni Aiptu Frets Adolof Rombot, Bripka Agus Tongkasi, Brigpol Mohammad Rifandi Yasin, dan Brigpol I Gede Aryadi Oka.

Kapolsek Pagimana AKP Makmur, mengungkapkan, pengawalan distribusi logistik ke wilayah pelosok yang berada di TPS Desa Baloa Doda, Kecamatan Pagimana, sebelum Pemilu dimulai dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang tal menentu.