HOME NEWS JATENG

Puncak Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, Relawan JAMAN Siap Luber di Solo dan Semarang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |20:38 WIB
Puncak Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, Relawan JAMAN Siap Luber di Solo dan Semarang
Relawan JAMAN. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SURAKARTA - Hari terakhir masa kampanye akbar pemilihan presiden pada Sabtu, 10 Februari, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) siap memadati kota Solo dan Semarang.

“Kami sudah instruksikan kepada struktur kota terdekat melalui simpul-simpul massa untuk segera memobilisasi kader, anggota dan simpatisan. Simpul-simpul itu meliputi Jawa Tengah dan dari perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur, bahkan informasi terakhir ada beberapa perwakilan dari kota Jakarta, dan Sumatera siap hadir. Kami memperkirakan akan hadir Rp15 ribu yang terkonfirmasi,” kata Komandan Pemenangan Pemilu DPP JAMAN Ricky Panjaitan.

Ricky menegaskan, antusiasme yang sangat besar ini menjadi bukti dukungan dan kecintaan rakyat kepada duet Ganjar-Mahfud sebagai pemimpin harapan Indonesia ke depan.

Buruh di Kabupaten Bekasi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud 

Bersama dengan koalisi partai pendukung dan juga kelompok relawan pendukung Ganjar-Mahfud, diperkirakan 600 ribu massa akan bergerak bersama/konvoi dari Solo/Surakarta menuju Semarang bergabung dengan ratusan ribu massa yang akan memenuhi arena Kampanye Akbar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang.

