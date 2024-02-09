Ada Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud, Berkah UMKM di Sekitar Simpang Lima Semarang

Lokasi Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Semarang, Sabtu 10 Februari 2024 (Foto: Anggie Ariesta)

SEMARANG - Ada peluang ekonomi setiap kampanye akbar pasangan calon (Paslon) nomor 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md di setiap kota.

Kampanye terakhir di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 10 Februari 2024 besok akan membawa berkah bagi UMKM sekitar dan penarik becak.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di sekitar lokasi, Jumat (9/2/2024) sore, deretan pedagang yang tergabung di UMKM binaan Pemda Jateng sudah bersiap.

Sebut saja Suratmi, pemilik warung yang persis di seberang Lapangan Pancasila Simpang Lima, dirinya mengaku walaupun tidak langsung dilibatkan dalam kampanye akbar ini, ada peluang ekonomi yang datang dari acara Ganjar-Mahfud.

“UMKM sini sama, iya (punya Pemda), sudah dari tahun 1980 berarti 44 tahun (berjualan),” kata Suratmi ketika ditemui yang sedang merapikan warungnya.

Selain Suratmi, peluang ekonomi yang ada juga dibenarkan Sobirin, salah satu dari 200 penarik becak di sekitar Simpang Lima Semarang.

Sobirin menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Ganjar yang selama ini memimpin Jawa Tengah. Ganjar disebut selalu mengajak para penarik becak gowes bareng di CFD Semarang dan makan gudeg Abimanyu setiap minggu.

“Ya sering ketemu wong saya penarik becak, tiap minggu gowes mbak, tiap minggu (Ganjar) makan bareng penarik becak di gudeg Abimanyu,” seru Sobirin.