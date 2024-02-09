Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ada Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud, Berkah UMKM di Sekitar Simpang Lima Semarang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |22:19 WIB
Ada Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud, Berkah UMKM di Sekitar Simpang Lima Semarang
Lokasi Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Semarang, Sabtu 10 Februari 2024 (Foto: Anggie Ariesta)
A
A
A

SEMARANG - Ada peluang ekonomi setiap kampanye akbar pasangan calon (Paslon) nomor 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md di setiap kota.

Kampanye terakhir di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 10 Februari 2024 besok akan membawa berkah bagi UMKM sekitar dan penarik becak.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di sekitar lokasi, Jumat (9/2/2024) sore, deretan pedagang yang tergabung di UMKM binaan Pemda Jateng sudah bersiap.

Sebut saja Suratmi, pemilik warung yang persis di seberang Lapangan Pancasila Simpang Lima, dirinya mengaku walaupun tidak langsung dilibatkan dalam kampanye akbar ini, ada peluang ekonomi yang datang dari acara Ganjar-Mahfud.

“UMKM sini sama, iya (punya Pemda), sudah dari tahun 1980 berarti 44 tahun (berjualan),” kata Suratmi ketika ditemui yang sedang merapikan warungnya.

Selain Suratmi, peluang ekonomi yang ada juga dibenarkan Sobirin, salah satu dari 200 penarik becak di sekitar Simpang Lima Semarang.

Sobirin menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Ganjar yang selama ini memimpin Jawa Tengah. Ganjar disebut selalu mengajak para penarik becak gowes bareng di CFD Semarang dan makan gudeg Abimanyu setiap minggu.

“Ya sering ketemu wong saya penarik becak, tiap minggu gowes mbak, tiap minggu (Ganjar) makan bareng penarik becak di gudeg Abimanyu,” seru Sobirin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement