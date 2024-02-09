Oknum Kepala Sekolah Lakukan Pelecehan Seksual pada Sejumlah Guru di Sampang

Oknum Kepsek ditahan polisi lantaran lakukan pelecehan seksual pada sejumlah guru (Foto: MPI)

SAMPANG - Seorang oknum kepala Sekolah Dasar (SD) berinisial MF, di Kabupaten Sampang, Madura, terlibat kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah guru. Pelaku kini ditahan pihak kepolisian setempat.

Tersangka diamankan Sat Reskrim Polres Sampang pada, Rabu 7 Februaru 2024, siang, pasca dilakukan proses penyidikan.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Dedy Dely Rasidie. mengatakan penahanan tersangka setelah melakukan proses pemeriksaan.

"Oknum kepsek di Omben terjerat kasus dugaan pelecehan seksual, sudah dilakukan penahanan," ujar Dedy, Kamis (8/2/2024)

Penahanan itu, kata Dedy, dilakukan sejak hari Rabu sore. Dalam penahanannya, tersangka inisial MF kooperatif.

"Tersangka datang, ketika dilakukan pemanggilan untuk dilakukan penyidikan," ungkapnya.

Sebelumnya, saat dilakukan penyidikan, tersangka tidak mengakui, atas perbuatan dugaan pelecehan seksualnya terhadap guru.

"Namun meski demikian, penyidik melakukan penahanan atas dasar barang bukti dan cukup alat bukti," kata Dedy.