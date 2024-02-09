Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Oknum Kepala Sekolah Lakukan Pelecehan Seksual pada Sejumlah Guru di Sampang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |00:04 WIB
Oknum Kepala Sekolah Lakukan Pelecehan Seksual pada Sejumlah Guru di Sampang
Oknum Kepsek ditahan polisi lantaran lakukan pelecehan seksual pada sejumlah guru (Foto: MPI)
A
A
A

SAMPANG - Seorang oknum kepala Sekolah Dasar (SD) berinisial MF, di Kabupaten Sampang, Madura, terlibat kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah guru. Pelaku kini ditahan pihak kepolisian setempat.

Tersangka diamankan Sat Reskrim Polres Sampang pada, Rabu 7 Februaru 2024, siang, pasca dilakukan proses penyidikan.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Dedy Dely Rasidie. mengatakan penahanan tersangka setelah melakukan proses pemeriksaan.

"Oknum kepsek di Omben terjerat kasus dugaan pelecehan seksual, sudah dilakukan penahanan," ujar Dedy, Kamis (8/2/2024)

Penahanan itu, kata Dedy, dilakukan sejak hari Rabu sore. Dalam penahanannya, tersangka inisial MF kooperatif.

"Tersangka datang, ketika dilakukan pemanggilan untuk dilakukan penyidikan," ungkapnya.

Sebelumnya, saat dilakukan penyidikan, tersangka tidak mengakui, atas perbuatan dugaan pelecehan seksualnya terhadap guru.

"Namun meski demikian, penyidik melakukan penahanan atas dasar barang bukti dan cukup alat bukti," kata Dedy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement