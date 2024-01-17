Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Pelakor di Sampang Bunuh Istri Selingkuhannya dengan Celurit

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:39 WIB
Kronologi Pelakor di Sampang Bunuh Istri Selingkuhannya dengan Celurit
Pelakor bunuh istri selingkuhannya (Foto: MPI)
A
A
A

SAMPANG - Perempuan Warga Dusun Lorpolor, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan sejumlah luka, Selasa 9 Januari 2024, dini hari, sekira pukul 03.30 WIB.

Setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya menemukan titik terang Tersangka yakni F (23) tidak lain masih tetangga korban.

Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursiyo Dwiyogo mengatakan tersangka F (23) masih bujang memiliki hubungan asmara dengan suami korban.

"Tersangka mempunyai hubungan gelap dengan suami korban tersebut sudah berjalan selama 2 tahun tanpa sepengatuan korban."Katanya Selasa (17/1/2024)

Menurutnya, peristiwa terjadi kala itu kakak ipar korban hendak kekamar mandi saat Adzan Subuh dengan keadaan pintu rumah masih terkunci.

Tiba-tiba terdengar keributan di kamar korban, kakak korban menghampirinya, namun korban sudah dalam keadaan bersimbah darah.

"Kakak korban sempat mengejar pelaku, tapi tidak berhasil," katanya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka sabetan celurit di bagian tubuhnya.

Halaman:
1 2
      
