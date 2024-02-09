Forum Putra Ajengan Tasikmalaya Tantang Tiga Pasangan Capres-Cawapres Baca Alquran

TASIKMALAYA - Komunitas anak laki-laki dari sejumlah kiai pimpinan ponpes di Tasikmalaya membuka tantangan bagi enam orang capres dan cawapres Pilpres 2024 untuk membuktikan kemampuannya membaca Alquran.

Para Putra Ajengan Tasikmalaya ini bahkan melayangkan surat undangan kepada ketiga pasangan capres-cawapres untuk datang ke Tasikmalaya untuk menunjukkan kemampuannya membaca Alquran.

Menurut salah seorang Putra Ajengan Tasikmalaya, Cep Lutfi Abdul Aziz, pihaknya mengundang ketiga pasangan capres untuk datang ke Tasikmalaya.

“Kami akan menguji kemampuan baca Alquran, waktunya silakan menyesuaikan,” ucapnya saat melakukan konferensi pers di Ponpes Al Ittihad Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jumat (9/2/2024).

Lutfi yang didampingi oleh 11 orang Putra Ajengan lainnya yang tergabung dalam forum tersebut memaparkan jika kalangan lain melakukan pengujian terhadap kapasitas dan kemampuan capres-cawapres.

“Maka menguji kemampuan membaca Alquran menjadi cara Putra Ajengan untuk menguji calon pemimpin,” kata dia.

“Sejumlah pakar ekonomi menguji soal ekonomi, pakar pendidikan menguji soal Pendidikan, maka para putra Ajengan yang berkiprah di bidang keagamaan juga ingin menguji dan membaca Alquran adalah alat ukurnya,” tambahnya.

Lutfi menambahkan, seorang pemimpin NKRI jelas harus seorang yang Pancasilais atau memedomani dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang memuat Ketuhanan Yang Maha Esa di Sila Pertama.