HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Bagikan Gerobak ke Warga Cipayung

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |04:56 WIB
Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Bagikan Gerobak ke Warga Cipayung
Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Secara simbolis, satu gerobak Perindo ini diserahkan oleh Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo KH. Yusuf Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman di jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024). Gerobak diserahkan langsung kepada Ketua RT04/RW05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Ardiansyah.

Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman mengatakan Partai Perindo dengan sangat konsisten memberikan gerobak kepada pegiat UMKM Yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia.

"Semoga bisa membantu masyarakat untuk aktif bisa bekerja berusaha. Mereka sudah pernah punya usaha kita berikan lagi pengembangan usaha itu," kata Wahyu.

Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo KH. Yusuf Mansur mengatakan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 selalu turut serta dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan dan memberikan bakti kepada masyarakat. Sehingga dia berharap gerobak yang telah diberikan dapat dijaga dan dirawat oleh penerima manfaat.

"Program unggulan saya pendidikan dan tetap kesejahteraan ekonomi. Semoga gerobaknya dapat digunakan untuk usaha," kata Caleg Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu.

(Arief Setyadi )

      
