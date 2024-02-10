Dapat Gerobak UMKM dari Venna Melinda, Warga: Terima Kasih Perindo

KEDIRI - Salah satu program pro rakyat Partai Perindo adalah pemberian bantuan gerobak untuk pelaku UMKM.

Suryanto, pedagang rujak cingur, es campur dan sosis asal Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, menjadi salah satu yang menerima bantuan.

Gerobak untuk jualan itu diulurkan Caleg DPR RI Perindo dari dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda.

Suryanto tidak kuasa menahan air mata. Ia merasa terharu lantaran 25 tahun menjadi pelaku UMKM, akhirnya bisa memiliki gerobak jualan. Selama ini, ia menjajakan dagangannya di atas meja kecil di teras rumah.

“Terima kasih Partai Perindo yang telah memberi bantuan gerobak UMKM,” tutur Suryanto dengan mata berkaca-kaca.

Bersama Suryanto ada 4 orang pelaku UMKM lain yang juga menerima bantuan gerobak jualan. Satu di antaranya merupakan warga Kabupaten Blitar, sedangkan selebihnya warga Kabupaten Kediri.

Adanya bantuan gerobak membuktikan Partai Perindo adalah partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Partai Perindo adalah partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo. Selain senang, adanya bantuan gerobak UMKM mendorong Suryanto lebih bersemangat lagi dalam menjalankan usaha kecilnya.

“Dengan adanya gerobak semoga bisa menambah dagangan dan menjajakan keliling kampung,” ungkapnya.