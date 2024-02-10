Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Lereng Merbabu Antusias Ikuti Bazar Migor Murah Caleg Perindo

Tata Rahmanta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:20 WIB
Warga Lereng Merbabu Antusias Ikuti Bazar Migor Murah Caleg Perindo
Bazar murah Caleg Perindo (Foto: Tata Rahmanta)
A
A
A

 

BOYOLALI - Ratusan warga di lereng Gunung Merbabu Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (10/2/2024) siang menyerbu acara bazar tebus minyak goreng murah yang diselenggarakan Caleg DPR RI Dapil V Partai Perindo GKR Koes Indriyah.

Antusias warga sangat tinggi di Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah mendatangi lokasi bazar tebus minyak goreng murah.

Saat acara bazar dibuka, warga yang sebagian besar emak-emak langsung menyerbu dan saling berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

Halaman:
1 2
      
