HOME NEWS NEWS

Caleg Abdul Khaliq: Partai Perindo Bantu Masyarakat dengan Program Kesejahteraan

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:17 WIB
Caleg Abdul Khaliq: Partai Perindo Bantu Masyarakat dengan Program Kesejahteraan
Warga Bandung sosialisasi pemilu (foto: dok MPI/Agi)
A
A
A

BANDUNG - Partai Perindo kembali menggelar bazar tebus murah minyak goreng yang disambut antusias oleh masyarakat di Kampung Cikoneng, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Sabtu (10/2/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kesejahteraan yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Kami ingin memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bazar tebus murah minyak goreng adalah salah satu wujud dari komitmen tersebut," ungkap Abdul Khaliq Ahmad, calon anggota DPR RI dari Partai Perindo.

Dalam tebus minyak murah ini, lebih dari 250 peserta dari berbagai lapisan masyarakat hadir dalam kegiatan ini. Mereka dengan antusias rela antre demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp 5000 per liter.

Salah satu warga bernama Fitri mengaku adanya tebus minyak murah ini sangat membantu.

"Harga minyak goreng di pasaran semakin mahal, sehingga kehadiran bazar ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih terjangkau," kata Fitri.

Halaman:
1 2
      
