Hari Terakhir Kampanye, Caleg Perindo Rudi Zulham Silaturahmi ke Sultan Deli

MEDAN - Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Rudi Zulham Hasibuan, memanfaatkan hari terakhir kampanye Pemilu Legislatif 2024 dengan bersilaturahmi ke Pemangku Kesultanan Deli di Istana Maimon, Kota Medan, Sabtu (10/2/2024).

Kedatangan Rudi disambut langsung oleh Sultan Deli ke-14, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah. Tuanku Aji --panggilan akrab Sultan Deli ke-14, kemudian mengajak Rudi berbincang di ruang tamu kediamannya di lantai bawah Balairung Istana.

Kedua sosok yang telah menjadi sahabat itu berbincang tentang banyak hal. Mulai dari kebudayaan, agama, sosial, pemilu hingga rencana kolaborasi pengembang kawasan Istana. Keduanya berbincang dengan sangat hangat sekitar 1 jam lamanya.

Rudi mengatakan, silaturahmi dengan Sultan Deli ke-14 di hari terakhir kampanye hari ini merupakan momentum yang luar biasa baginya.

"Ini merupakan silaturahmi yang luar biasa bagi saya. Baik sebagai Ketua DPW Perindo Sumut maupun sebagai caleg DPRD Sumut. Karena hari ini saya secara resmi diterima oleh Sultan Deli ke-14, yang luar biasa. Masih muda, ganteng, dan tuanku Aji ini sahabat yang selalu kita komunikasi dan silaturahmi kita baik," kata Caleg Nomor Urut 1 DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara-I/Medan A itu.

Menurut Rudi yang juga merupakan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara itu mengatakan penerimaan langsung oleh Sultan Deli di kediamannya merupakan penghargaan yang tinggi yang patut dibanggakan. Rudi pun siap berkolaborasi dengan Kesultanan Deli untuk ke depannya.

"Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang benar-benar memberikan hikmah dan berkah buat saya. Tentunya ke depan kita bisa saling menguatkan. Kemajuan ini tentunya menjadi bukti bahwa Kesultanan Deli ini sangat terbuka dan inklusif. Sama seperti partai perindo yang juga partai inklusif bukan eksklusif," pungkasnya.