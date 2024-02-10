Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hari Terakhir Kampanye, Caleg Perindo Rudi Zulham Silaturahmi ke Sultan Deli

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:14 WIB
Hari Terakhir Kampanye, Caleg Perindo Rudi Zulham Silaturahmi ke Sultan Deli
Caleg Perindo Zulham (foto: dok ist)
A
A
A

MEDAN - Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Rudi Zulham Hasibuan, memanfaatkan hari terakhir kampanye Pemilu Legislatif 2024 dengan bersilaturahmi ke Pemangku Kesultanan Deli di Istana Maimon, Kota Medan, Sabtu (10/2/2024).

Kedatangan Rudi disambut langsung oleh Sultan Deli ke-14, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah. Tuanku Aji --panggilan akrab Sultan Deli ke-14, kemudian mengajak Rudi berbincang di ruang tamu kediamannya di lantai bawah Balairung Istana.

Kedua sosok yang telah menjadi sahabat itu berbincang tentang banyak hal. Mulai dari kebudayaan, agama, sosial, pemilu hingga rencana kolaborasi pengembang kawasan Istana. Keduanya berbincang dengan sangat hangat sekitar 1 jam lamanya.

Rudi mengatakan, silaturahmi dengan Sultan Deli ke-14 di hari terakhir kampanye hari ini merupakan momentum yang luar biasa baginya.

"Ini merupakan silaturahmi yang luar biasa bagi saya. Baik sebagai Ketua DPW Perindo Sumut maupun sebagai caleg DPRD Sumut. Karena hari ini saya secara resmi diterima oleh Sultan Deli ke-14, yang luar biasa. Masih muda, ganteng, dan tuanku Aji ini sahabat yang selalu kita komunikasi dan silaturahmi kita baik," kata Caleg Nomor Urut 1 DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara-I/Medan A itu.

Menurut Rudi yang juga merupakan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara itu mengatakan penerimaan langsung oleh Sultan Deli di kediamannya merupakan penghargaan yang tinggi yang patut dibanggakan. Rudi pun siap berkolaborasi dengan Kesultanan Deli untuk ke depannya.

"Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang benar-benar memberikan hikmah dan berkah buat saya. Tentunya ke depan kita bisa saling menguatkan. Kemajuan ini tentunya menjadi bukti bahwa Kesultanan Deli ini sangat terbuka dan inklusif. Sama seperti partai perindo yang juga partai inklusif bukan eksklusif," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement