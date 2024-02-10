Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Jelang Masa Tenang, Aspirasi Warga Kediri ke Caleg Perindo Venna Melinda Terus Mengalir

Solichan Arif , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |22:48 WIB
Jelang Masa Tenang, Aspirasi Warga Kediri ke Caleg Perindo Venna Melinda Terus Mengalir
Venna Melinda (Foto: MPI)
A
A
A

KEDIRI - Jelang masa tenang atau hari terakhir kampanye Pemilu 2024, Caleg DPR RI Perindo dari Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda tidak berhenti melakukan sosialisasi.

Saat bertemu warga Kelurahan Pesantren Kota Kediri, Venna menerima banyak keluhan soal pengembangan ekonomi kerakyatan. Banyak pelaku ekonomi, yakni rata-rata pelaku usaha rumahan yang mengaku terkendala pemasaran.

Menurut Venna, jika dirinya terpilih dalam Pemilu 2024 ini, segala persoalan yang terjadi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, yakni khususnya soal pemasaran akan lebih mudah diatasi.

“Sebab, partai Perindo berkomitmen besar dalam membantu sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan,” ujar Venna di Kota Kediri.

Dalam sosialisasinya Venna Melinda menegaskan Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Partai Perindo adalah partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

