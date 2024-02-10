Advertisement
Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah, Warga Nias Merasa Terbantu

Iman Jaya Lase , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:29 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah, Warga Nias Merasa Terbantu
Bazar murah Caleg Perindo di Nias (Foto: Iman Jaya Lase)
NIAS - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Sumut Dua, Leader Dermawan Soli Daeli menggelar bazar minyak goreng murah di Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Aksi ini mendapat sambutan positif karena minyak goreng dijual dengan harga Rp5.000 per liter.

Tampak emak-emak sangat antusias dan langsung menyerbu bazar minyak goreng murah yang digelar oleh Caleg Partai Perindo Leader Daeli dengan sabar tim dari Partai Perindo melayani emak-emak ini untuk mendapatkan minyak goreng.

Melalui kegiatan bazar murah ini, Partai Perindo hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap warga, terutama meringankan beban masyarakat.

Ina Teti, salah seorang warga Kecamatan Idanogawo, yang mendapat kupon minyak goreng dari Partai Perindo sangat antusias dan mengucapkan terima kasih karena kegiatan yang digelar di desanya ini sangat membantu masyarakat.

Ina mengungkapkan bahwa, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan dapur yang digunakan setiap hari dan biasanya dibeli dengan harga Rp15 ribu per liternya dan di bazar yang digelar Partai Perindo hanya Rp5 ribu per liternya.

