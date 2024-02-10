Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cerita Sobirin, Penarik Becak Semarang yang Dekat dengan Ganjar Pranowo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |05:30 WIB
Cerita Sobirin, Penarik Becak Semarang yang Dekat dengan Ganjar Pranowo
Cerita penarik becak di Semarang dekat dengan Ganjar Pranowo (Foto: Anggie Ariesta)
A
A
A

SEMARANG - “Tuanku Ya Rakyat Jabatan Cuma Mandat” bukan sekadar kalimat yang disematkan oleh calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo di sosial media.

Salah satu rakyat yang diwakili oleh penarik becak bernama Sobirin mengaku dekat dengan eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Ketika ditemui MNC Portal, Jumat (9/2/2024) sore, Sobirin yang sehari-hari menarik becak di sekitar Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang ini terlihat antusias karena juga dilibatkan dalam kampanye akbar terakhir Ganjar-Mahfud.

“Udah biasa kalau kegiatan gitu mungkin becak dilibatkan, soalnya disini legend mbak, becak, sejarah,” kata Sobirin.

Sobirin menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Ganjar yang selama ini memimpin Jawa Tengah. Ganjar disebut selalu mengajak para penarik becak gowes bareng di CFD Semarang dan makan gudeg Abimanyu setiap minggu.

“Ya sering ketemu wong saya penarik becak, tiap minggu gowes mbak, tiap minggu (Ganjar) makan bareng penarik becak di gudeg Abimanyu,” seru Sobirin.

Untuk kampanye akbar terakhir Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk 'Hajatan Rakyat' jelang masa tenang pemilu ini, Sobirin sudah bersiap melakukan kirab dari jam 9 pagi.

“Saya tetap nonton (kampanye), saya kan ikut kirab dulu jam 9, sama partai pakai kaos," ungkap Sobirin yang memakai jaket merah.

Selama kenal dengan Ganjar, Sobirin bercerita bahwa ekonomi Semarang kian bangkit dan berkembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement