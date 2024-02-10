Cerita Sobirin, Penarik Becak Semarang yang Dekat dengan Ganjar Pranowo

SEMARANG - “Tuanku Ya Rakyat Jabatan Cuma Mandat” bukan sekadar kalimat yang disematkan oleh calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo di sosial media.

Salah satu rakyat yang diwakili oleh penarik becak bernama Sobirin mengaku dekat dengan eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Ketika ditemui MNC Portal, Jumat (9/2/2024) sore, Sobirin yang sehari-hari menarik becak di sekitar Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang ini terlihat antusias karena juga dilibatkan dalam kampanye akbar terakhir Ganjar-Mahfud.

“Udah biasa kalau kegiatan gitu mungkin becak dilibatkan, soalnya disini legend mbak, becak, sejarah,” kata Sobirin.

Sobirin menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Ganjar yang selama ini memimpin Jawa Tengah. Ganjar disebut selalu mengajak para penarik becak gowes bareng di CFD Semarang dan makan gudeg Abimanyu setiap minggu.

“Ya sering ketemu wong saya penarik becak, tiap minggu gowes mbak, tiap minggu (Ganjar) makan bareng penarik becak di gudeg Abimanyu,” seru Sobirin.

Untuk kampanye akbar terakhir Ganjar Pranowo dalam acara bertajuk 'Hajatan Rakyat' jelang masa tenang pemilu ini, Sobirin sudah bersiap melakukan kirab dari jam 9 pagi.

“Saya tetap nonton (kampanye), saya kan ikut kirab dulu jam 9, sama partai pakai kaos," ungkap Sobirin yang memakai jaket merah.

Selama kenal dengan Ganjar, Sobirin bercerita bahwa ekonomi Semarang kian bangkit dan berkembang.