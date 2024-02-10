Alam Ganjar feat NDX AKA Ajak Nyanyi dan Joget Massa Hajatan Rakyat Solo

SOLO - Putra Capres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ikut ramaikan kampanye akbar Ganjar-Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat di Solo, Sabtu (10/2/2024). Duet bareng NDX AKA, Alam Ganjar sukses bikin penonton ambyar membawakan lagu Nemen.

Ribuan pendukung yang hadir pun lantas bergoyang dan ikut bernyanyi bersama-sama. Pada penampilannya, Alam tampil kece memakai kaus putih dipadukan jaket bomber dan celana hitam. Tak lupa dia mengalungkan kamera kesayangannya.

Alam nampak luwes menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh Denny Caknan itu. Sesekali dia mengajak penonton bernyanyi dan juga berjoget.

Di tengah penampilannya, sang ibu, Siti Atikoh menghampiri Alam ke atas panggung. Atikoh terlihat ikut bernyanyi sambil berjoget.