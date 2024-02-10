Bertekad Bawa UMKM Mendunia, Ganjar Komitmen Fasilitasi Kaum Disabilitas dengan Pendidikan Gratis

SEMARANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi dan memberikan kesejahteraan bagi kaum disabilitas di Indonesia. Menurutnya, ini sangat penting untuk memberikan kesetaraan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, Ganjar juga berkomitmen untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut berjanji akan memudahkan mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, serta akan membawa UMKM Indonesia ke kancah dunia.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat bersama penyandang disabilitas, lulusan SMK Jateng dan pelaku UMKM dalam acara 'Hajatan Rakyat' di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Awalnya, Ganjar memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas, lulusan UMKM Jateng hingga pelaku UMKM untuk menyampaikan harapannya.

"Mendapatkan masukan agar aksibilitas untuk penyandang disabilitas agar setara," ujar Ganjar.

Setidaknya, sekitar 150 penyandang disabilitas hadir dalam ruangan khusus yang telah disediakan panitia. Mereka hadir sebagian besar dari Jawa Tengah, seperti Demak, Semarang, Pekalongan, Salatiga hingga Yogyakarta.

Selain itu, Rayhan seorang lulusan SMK di Jawa Tengah, mengaku telah bekerja dan telah mendapatkan penghasilan sendiri. Ini merupakan manfaat yang didapatkannya usai mendapatkan pendidikan gratis dari sekolah yang digagas Ganjar.