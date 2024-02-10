Advertisement
HOME NEWS JATENG

Di Simpang Lima Semarang, Ganjar Bangkitkan Dono Warkop DKI dengan Kaos Clean Government

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |22:26 WIB
Ganjar Pranowo-Mahfud MD kampanye di Jawa Tengah (Foto: Dok TPN)
Ganjar Pranowo-Mahfud MD kampanye di Jawa Tengah (Foto: Dok TPN)
A
A
A

SEMARANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, menjadi sorotan, saat kampanye akbar terakhir di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/02/2024).

Di balik jaket bombernya, Ganjar mengenakan kaus putih bertuliskan Join Us We Fight for a Clean Government' yang artinya 'Ikut kami, kami berjuang untuk pemerintahan yang bersih.

Kalimat bertuliskan 'Join Us We Fight For A Clean Government' di kaus yang dikenakan Ganjar, ternyata sama persis seperti yang dikenakan mendiang Wahjoe Sardono alias Dono Warkop DKI.

Bukan tanpa alasan, Ganjar sengaja memakai kaus tersebut karena selaras dengan visi misi Ganjar- Mahfud untuk melakukan bersih bersih di pemerintahan. Memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Informasi yang dihimpun, kaus yang dikenakan Ganjar tersebut, sama persis seperti yang dipakai Dono saat ditangkap tentara di tahun 1974. Pada saat itu, Dono bersama para mahasiswa menggelar unjuk rasa dalam aksi Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari.

Komika Ernest Prakasa sempat mengunggah foto Dono saat dikepung sejumlah tentara pada masa Orde Baru di instagramnya. Dalam foto yang diunggah, terlihat Dono mengenakan kaus bertuliskan 'Join Us We Fight for a clean government' yang artinya 'Ikut kami. Kami berjuang untuk pemerintahan yang bersih.'

Seperti diketahui, mendiang Dono termasuk sosok yang kritis saat mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia (UI). Pada masa itu, Dono sempat ikut dalam demo mahasiswa menolak dominasi ekonomi Jepang di Indonesia.

Sayangnya, pada masa orde baru itu aksi Dono berbuah pil pahit karena menyinggung pemerintah. Rumah orangtua Dono di Delanggu sempat didatangi intel dan kepolisian.

Pada 1998, Dono muda kembali turun ke jalan. Ia dan teman-temannya mengahadang aparat keamanan yang mencoba merangsek masuk ke Universitas Katolik Atmajaya, Semanggi, Jakarta Selatan.

