Polisi Ajak Warga Warga Jaga Kamtibmas di Masa Tenang

PEKANBARU - Semua pihak diminta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Apalagi saat ini sudah memasuki hari tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena mendekati hari pencoblosan.

Hal itu disampaikan Kapolsek Bandar Sei Kijang AKP Mulian Dony. Penyampaikan itu juga terkait sosialiasi pemilu dimasa tenang kepada masyarakat di wilayahnya. Selain warga, para simpatisan caleg dan lainnya juga bisa menahan diri jelang masa pencoblosan dan terus menjaga Kamtibmas.

“Kegiatan cooling system dilakukan dengan pendekatan humanis kepada warga,” ujar Kapolsek Bandar Sei Kijang, AKP Mulian Dony Minggu (11/2/2024).

Selain itu, polisi menegaskan bahwa mereka juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Polisi memberikan pemahaman agar warga tidak Golput pada hari pemungutan suara di TPS.

"Dalam suasana Pemilu tahun 2024, penting untuk tidak memposting gambar atau hoaks di akun media sosial. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat dan berdampak pada situasi Kamtibmas yang tidak kondusif," harapnya.