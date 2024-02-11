Tragis! Lagi Main Bola, Pria Tewas Tersambar Petir di Stadion Siliwangi Bandung

BANDUNG - Pria asal Subang berinisal tewas tersambar petir saat bermain sepak bola di Lapangan Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Sabtu (10/2/2024) sore.

Video saat korban digotong teman-temannya keluar dari lapangan viral oleh sejumlah akun publik di media sosial (medsos) Instagram. Dalam keterangan di medsos disebutkan, sebelum kejadian korban sedang bermain bola bersama teman-temannya.

Cuaca saat itu mendung. Langit gelap dan petir terdengar menggelegar. Tiba-tiba, petir menyambar dan mengenai korban. Seketika korban terkapar di tengah lapangan.

"Tengah bermain bola, seorang pria tersambar petir di Stadion Siliwangi, Kota Bandung pada Sabtu (10/2/2024) sore ini. Dari informasi yang dihimpun, korban sempat dibawa ke RS terdekat, namun nyawa tak tertolong," tulis salah satu publik.

Saksi berinisial GJ mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi saat timnya menggelar pertandingan melawan tim korban dari Subang.

"Dia (korban) away ke Bandung, timnya lawan tim saya. Cuaca agak mendung, awal main panas, tapi di selatan sama timur sudah kelihatan hujan. Di lapangan masih panas. Makanya kami berani main," kata GJ saat dikonfirmasi wartawan.

BACA JUGA: 4 Fakta ABG di Penajam Bunuh Satu Keluarga hingga Perkosa Mayat Korban

GJ menyatakan, saat memasuki babak ketiga, langit mulai mendung dan tiba-tiba terdengar suara petir dan kilatannya menyambar penangkal. Tak lama, terdengar lagi suara petir kedua dan mengenai kaki korban.

"Petir sekali menyambar ke penangkal, kedua kena kaki korban. Dari sana mulai banyak petir-petir. Korban pun tumbang," ujar GJ.