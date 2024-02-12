WNI di Tunisia Antusias Gunakan Hal Pilih pada Pemilu 2024

TUNIS – Warga Negara Indonesia (WNI) di Tunisia antusias untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan presiden dan wakil Presiden serta anggota legislatif 2024. Mereka beramai-ramai mendatangi tempat pemungtan suara (TPU) di KBRI Tunis pada Minggu, (11/2/2024).

Pemungutan suara di KBRI berlangsung mulai pukul 08.00 – 18.00 CET (Waktu Eropa Tengah). Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tunisia menyediakan bus untuk menjemput WNI di sejumlah lokasi di Tunisia. Dengan penjemputan tersebut, diharapkan WNI dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu kali ini.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tunisia tercatat berjumlah 176 orang yang sebagian besar merupakan mahasiswa Universitas Az-Zaitunah. Mereka terlihat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya.

“Terdapat satu TPS di lokasi pencoblosan. Tercatat, pemilih yang mencoblos di TPS berjumlah 172 orang. Dan 4 orang pemilih lainnya melakukan pencoblosan melalui pos,” ujar Ardi Pramana, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tunisia sebagaimana dilansir dari keterangan pers PPI Dunia, Senin, (12/2/2024).

Ada metode pemungutan suara lain di Tunisia, lanjut Ardi, untuk dapat menyalurkan hak pilihnya bagi WNI yang tinggal di kota-kota lain yang jauh dan dibutuhkan waktu untuk datang ke TPS. Maka, PPLN memfasilitasi juga dengan metode pos.