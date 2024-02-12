Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Demo Tuntut Jokowi Mundur, Polresta Sleman Terjunkan Ratusan Personel

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |23:13 WIB
Demo Tuntut Jokowi Mundur, Polresta Sleman Terjunkan Ratusan Personel
Foto: MNC Portal
SLEMAN - Polresta Sleman mengerahkan 350 personel kepolisian untuk mengawal demo aliansi masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi terkait pemerintahan Jokowi di pertigaan Gejayan, Jalan Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta, Senin (12/2/2024).

"Saat ini kita terjunkan 352 personel itu terdiri dari personil Polresta Sleman dan Polda DIY," kata Kapolresta Sleman, AKBP Yuwanto Ardi.

Pengawalan ini kata dia bertujuan agar aksi demonstrasi berjalan sesuai rencana. Sebab, kata dia, demo sejumlah aliansi masyarakat ini merupakan aksi aman dan damai.

Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya kemacetan karena massa berkumpul di tengah jalan. Pihaknya telah melakukan serangkaian pengaturan lalu lintas. Adapun, pihaknya telah menyiagakan personel di 6 titik rawan.

"Sepanjang jalan dari Bundaran UGM hingga pertigaan ini kita melakukan pengawalan dan di titik-titik. Ada 6 titik yang kami prediksikan akan terjadi ketidaknyamanan masyarakat, kita terjunkan personel untuk melakukan pengaturan,"pungkasnya.

