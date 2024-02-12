Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketua KPPS di Wonosobo Meninggal Dunia saat Persiapkan TPS Pemilu 2024

Didik Dono , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |10:40 WIB
Ketua KPPS di Wonosobo Meninggal Dunia saat Persiapkan TPS Pemilu 2024
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

WONOSOBO - Menjelang Pemilu 2024, seorang Ketua KPPS di Wonosobo, Jawa Tengah, meninggal dunia pada Minggu 11 Februari 2024 sore.

Jenazah Ketua KPPS TPS 11, Wahyu Jatmiko (43), diiringi ratusan pelayan saat diantarkan ke pemakaman.

Ketua KPU Wonosobo, Ruliawan Nugroho mengatakan bahwa Wahyu Jatmiko meninggal dunia saat melakukan persiapan untuk seting lokasi TPS 11 di Purnamandala Kelurahan Bumireso.

Saat itu korban sedang membawa kursi menuju ke TPS. Kemudian dalam perjalanan tiba-tiba korban jatuh. Korban juga sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

"Dengan adanya kejadian tersebut KPU akan menunjuk ulang Ketua KPPS di TPS tersebut agar nantinya Pemilu tetap bisa berjalan dengan lancar," ujarnya.

Korban meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Dalam pergaulan sehari-hari korban dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sangat baik terhadap lingkungan sekitar.

(Fakhrizal Fakhri )

      
