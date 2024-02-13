Advertisement
Caleg Perindo Jeannie Latumahina Selami Makna Isra Mi'raj

Afnan Subagio , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |12:24 WIB
Caleg Perindo Jeannie Latumahina Selami Makna Isra Mi'raj
Caleg Perindo Jeannie Latumahina (Foto: Afnan Subagio)
A
A
A

 

KEDIRI - Jeannie Latumahina, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2 menghadiri pengajian peringatan Isra Mi’raj. Itu dilakukan untuk memenuhi undangan dari Gus Ubaidillah, pengasuh Majelis Ta’lim Miftahul Jannah dalam

Dalam kesempatan tersebut, para Caleg Perindo didoakan agar menang dalam pemilu nanti. Selain itu, diharapkan silaturahmi ini akan tetap terjalin.

Bahkan, kata Jeannie, dirinya mendapat pesan dari Gus Ubadillah bahwa sesuai makna Isra Mi’raj hidup harus bermakna karena pada akhirnya setiap manusia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia dan berdasarkan dari arahan Gus Ubadillah, pihaknya mendapat dukungan dari masyarakat.

Sementara itu, Pengasuh Majelis Ta’lim Miftahul Jannah Gus Ubadillah mengungkapkan, bahwa kehadiran para caleg dari Perindo dalam pengajian ini sangat terbantu. Menurutnya, perbedaan ideologi dapat berpadu dan kolaborasi antar agama, sehingga memberikan semangat bagi jamaah.

Khusus untuk Perindo kawasan Kediri, menurutnya dapat dikondisikan dan semoga apa yang menjadi keinginan Jeannie dan Ryan bisa tercapai, dalam hal ini menjadi anggota DPR sehingga nantinya bisa saling membantu.

(Arief Setyadi )

      
