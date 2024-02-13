Cairkan Klaim Asuransi, Perindo: Bentuk Tanggung Jawab ke Pemegang KTA

TULUNGAGUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil VI Jawa Timur nomor urut 2, Jeannie Latumahina, melalui Ketua DPD Partai Perindo Tulungagung Agus Prianto membuktikan bahwa Partai Perindo tidak sekadar omongan, namun dibuktikan dalam tindakan nyata.

Pihaknya menyerahkan klaim asuransi kepada Jidan, anak dari Piki Yanto, seorang saksi Partai Perindo yang mengalami kecelakaan saat pulang kerja.

"Hari ini saya mewakili Ibu Jeannie Latumahina menyerahkan klaim asuransi ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepada pemegang (KTA) asuransi Partai Perindo," ujar Agus.