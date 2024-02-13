Pemprov Sultra Gelar Doa Bersama: Semoga Pemilu 2024 Berjalan Aman

KENDARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara menggelar "Doa Bersama Dari Sultra Untuk Indonesia" dipimpin oleh 5 Pemuka Agama, bertempat di halaman kantor Gubernur Sultra, Senin 12 Februari 2024.

"Kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT semoga pada masa tenang (Pemilu 2024), pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai harapan bersama yakni aman, damai, dan kondusif," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Secara khusus, pohaknya berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat terhindar dari bencana alam dan hal-hal yang dapat mengganggu kondusivitas di Indonesia, khususnya di Provinsi Sultra.

"Saya juga berpesan untuk merekatkan kerukunan antar umat beragama di Sultra. Jangan terpengaruh dengan tindakan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan di antara kita," ujarnya.

Hadir pada kegiatan tersebut di antaranya Sekda Pemprov Sultra, Pemuka Agama yakni Sugianto, Pdt. Ficky Benyamin, Pastor Daud La Bolo, Hariono, Ni Made Budiasih, serta Kepala Perangkat Daerah, Pimti Pratama, dan seluruh ASN Pemprov Sultra.

"Mohon doanya, semoga Indonesia, khususnya Provinsi Sultra kita tercinta aman, damai dan kondusif. Insyaa Allah," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)