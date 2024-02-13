Logistik Pemilu 2024 Didistribusikan ke Pelosok Perbatasan Selat Malaka

PEKANBARU - Pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke pelosok-pelosok daerah mulai dilakukan termasuk ke daerah perbatasan. Salah satunya adalah pendistribusian logistik Pemilu ke pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Negara Malaysia.

Di mana, Polsek Bengkalis, Polres Bengkalis melakukan pendistrubusian ke daerah perbatasan ke TPS di desa dan dusun yang berada di perbatasan laut Selat Malaka.

Kapolsek Bengkalis AKP Faisal mengatakan, hari ini dilakukan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS kelurahan dan desa se-Kecamatan Bengkalis. Jumlahnya sebanyak 31 desa dan kelurahan.

"Untuk kotak suara yang didistribusikan sebanyak 1.250 buah dan 1.000 bilik suara untuk mengisi sebanyak 250 TPS," kata Kapolsek Bengkalis Selasa (13/2/2024).

Untuk petugas pengamanan TPS di Kecamatan Bengaklis totalnya sebanyak 54 personel yang terdiri dari anggota PPS kelurahan dan desa se Kecamatan Bengkalis.

“Berikan kinerja kita yang terbaik agar pendistribusian logistik Pemilu tahun ini berjalan aman, lancar. Jika ada kendala di lapangan segera berkordinasi dengan Camat, Kapolsek dan Danramil sebagai penanggung jawab wilayah,” ujar AKP Faisal.