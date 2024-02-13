Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Usai Nyoblos di Semarang, Ganjar Bakal Langsung ke Jakarta Temui Megawati

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |15:51 WIB
Usai Nyoblos di Semarang, Ganjar Bakal Langsung ke Jakarta Temui Megawati
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku bakal langsung ke Jakarta dan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, usai mencoblos di Semarang pada Rabu 14 Februari 2024.

"Ya, rencananya setelah coblosan ke Jakarta," kata Ganjar saat ditemui di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang, Selasa (13/2/2024).

Ganjar tidak memerinci terkait pertemuannya dengan Megawati. Namun, Capres yang didukung Partai Perindo itu memastikan, kegiatan dilaksanakan di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengaku belum mengetahui apakah ada nonton bareng sekaligus memantau quick count atau hitung cepat setelah pencoblosan atau tidak.

"Kayaknya teman-teman Jakarta sudah disiapin untuk nonton quick count. Kita ikut saja," katanya.

Sebagai informasi, Ganjar dijadwalkan mencoblos di TPS 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, sekitar pukul 08.00 WIB. Rencananya, ia akan mencoblos bersama eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

(Awaludin)

      
