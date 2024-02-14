Keluarga Besar di Padang Pilih Partai Perindo, Ini Alasannya

Pindo dan keluarga besarnya di Padang memilih Partai Perindo pada Pemilu 2024 (Foto : MPI)

PADANG - Sekira pukul 08.00 WIB, Pindo Iswito (33) warga RT 02, RW 7, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, mendatangi TPS 16 di dekat rumahnya.

Pindo, panggilan akrabnya, datang ke TPS itu tersebut bersama istri dan ibunya serta dua orang saudaranya.

"Satu keluarga ini sepakat untuk memilih Perindo untuk DPRD Kota Padang," katanya, Rabu (14/2/2024).

Namun, dia enggan mengungkapkan untuk partai di Sumbar dan DPR RI serta presiden. "Yang jelas kami memilih Perindo, karena saya sendiri sudah setahun mengamati Perindo," ujarnya.

Untuk di TPS 16 ini sampai pukul 11.54 WIB warga masih antrean untuk mencoblos bahkan sebagian warga ada yang pulang sambil menunggu panggilan.

Mereka sudah mendaftar tapi karena kondisi cuaca yang panas serta tenda juga panas akhirnya pulang, namun masih ada warga yang berdatangan untuk mencoblos.