HOME NEWS NUSANTARA

Kedatangan Logistik Pemilu di Kabupaten Mappi Papua Selatan Sempat Molor Jelang Pemungutan Suara

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:11 WIB
Kedatangan Logistik Pemilu di Kabupaten Mappi Papua Selatan Sempat Molor Jelang Pemungutan Suara
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabupaten Mappi, provinsi Papua Selatan sempat mengalami kendala logistik pemilihan umum (pemilu), tiba dilokasi terlambat. Padahal sebelumnya, KPU Papua Selatan telah menjadwalkan logistik tersebut tiba dilokasi sekitar pukul 05.00 WIT.

Hal itu disampaikan oleh jurnalis iNews Media Group, Syahril berada di SD Inpres Kepi di Kabupaten Mappi Papua Selatan, Rabu (14/2/2024). Padahal petugas KPPS serta saksi-saksi telah tiba di lokasi, sebelum logistik tiba.

"Untuk saat ini jam 06.45 WIT kotak suara belum tiba dilokasi sementara petugas KPPS dengan saksi sudah berada dilokasi KPPS, untuk di Kabupaten Mappi saat ini saya berada ada 7 TPS 01 sampai TPS 07," demikian laporan Syahril kepada iNews.TV.

Syahril menerangkan, adanya kendala itu rupanya tak menyurutkan antusias warga Kabupaten Mappi Papua Selatan untuk berduyun-duyun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun adanya kendala dalam urusan logistik yang terlambat tiba dilokasi.

Halaman:
1 2
      
