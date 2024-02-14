Nyoblos di TPS 106 Sambilegi Sleman, Mahfud MD: Acaranya Sangat Fair

SLEMAN - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD bersama keluarganya baru saja menggunakan hak pilihnya di TPS 106 di Dusun Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Mahfud melihat proses yang ada sangat fair dan berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan fair.

“Baru saja mencoblos atau memberikan suara dalam Pemilu dan Pilpres di TPS 106, Sambilegi Lor, Maguwo, Depok, Sleman. Saya merasakan sendiri ini acaranya sangat fair,” kata Mahfud.

Menurutnya, setelah dia mendaftar dia diberikan lima surat suara, untuk Pilpres, DPD, DPR dan DPRD DIY dan Kabupaten. Surat suara juga terbuka dan cukup bersih.

“Mencoblosnya tadi juga secara rahasia tidak ada satupun orang tau, kemudian masukan kotak suara,” katanya