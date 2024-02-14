Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Nyoblos di TPS 106 Sambilegi Sleman, Mahfud MD: Acaranya Sangat Fair

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:52 WIB
Nyoblos di TPS 106 Sambilegi Sleman, Mahfud MD: Acaranya Sangat Fair
Mahfud MD saat mencoblos. (Kuntadi)
A
A
A

SLEMAN - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD bersama keluarganya baru saja menggunakan hak pilihnya di TPS 106 di Dusun Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Mahfud melihat proses yang ada sangat fair dan berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan fair.

“Baru saja mencoblos atau memberikan suara dalam Pemilu dan Pilpres di TPS 106, Sambilegi Lor, Maguwo, Depok, Sleman. Saya merasakan sendiri ini acaranya sangat fair,” kata Mahfud.

Menurutnya, setelah dia mendaftar dia diberikan lima surat suara, untuk Pilpres, DPD, DPR dan DPRD DIY dan Kabupaten. Surat suara juga terbuka dan cukup bersih.

“Mencoblosnya tadi juga secara rahasia tidak ada satupun orang tau, kemudian masukan kotak suara,” katanya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement