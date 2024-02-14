Usai Nyoblos, Ganjar: Kita Menang atau Mereka Kalah Sama Saja

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap dengan apapun hasil hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu diungkap setelah ia selesai mencoblos di TPS 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

"Ya kita tunggu. Memang kalau hasilnya kita menang, terus ada yang enggak siap?" kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, kalah maupun menang merupakan hal wajar yang terjadi dalam demokrasi. Ia mengaku tidak masalah dengan hal itu, asalkan semua prosesnya berjalan dengan adil, tanpa kecurangan.

"Buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah sama saja," ucapnya.

Ganjar mengatakan, tidak ada yang spesial setelah pencoblosan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan menjalani rutinitas hariannya seperti biasa, misalnya kulineran hingga menyapa warga, apabila dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024.

"Ya enggak kemana-mana, emang mau ke mana? Kira tunggu saja hasilnya. Ya kita melakukan kegiatan sehari-harilah, menyapa warga," kata Ganjar.

(Erha Aprili Ramadhoni)