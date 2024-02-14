Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Gibran Rakabuming Raka Nyoblos Bersama Istrinya di Solo

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |12:49 WIB
Gibran Rakabuming Raka Nyoblos Bersama Istrinya di Solo
Gibran Rakabuming Raka nyblos bersama istrinya di Solo (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama Istrinya Selvi Ananda mencoblos Pemilu 2024 di TPS 34 di Jalan Kasuari II, Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Dalam pantauan terlihat Gibran datang dengan mengenakan baju batik putih dan sebelum masuk ke dalam TPS sempat menyalami masyarakat yang ada di sana.

Gibran juga membawa surat panggilan dan KTP sebagai syarat untuk bisa mencoblos di TPS tersebut.

Tak berlangsung lama Gibran pun langsung mengambil surat suara yang terdiri dari Presiden, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan Kota Kabupaten dan masuk ke dalam kotak suara untuk selanjutnya mencoblos.

Kemudian, setelah mencoblos Gibran sempat memerlihatkan surat suara sebelum memasukan ke dalam kotak suara masing-masing dan menempelkan jarinya ke dalam tinta tanda bukti dirinya mencoblos.

Setelah mencoblos Gibran langsung bergegas kembali dan sempat ditanyai terkait akan langsung pergi ke Jakarta atau tidak.

"Iya liat nanti saja," ujar Gibran saat ditanyai oleh awak media.

Halaman:
1 2
      
