Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

261 Warga Berkebutuhan Khusus Siap Nyoblos di TPS 005 Sinrijala Makassar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |07:28 WIB
261 Warga Berkebutuhan Khusus Siap Nyoblos di TPS 005 Sinrijala Makassar
Sebanyak 261 warga berkebutuhan khusus siap nyoblos di TPS005 Sinrijala Makassar. (tangkapan layar)
A
A
A

MAKASSAR - Penghuni Asrama Brawijaya yang berisi kaum berkebutuhan khusus siap memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) 005 pada Pemilu 2024 di Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Sinrijala, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebab, persiapan di sana sudah rampung di sana, Rabu (14/2/2024).

Berdasarkan pantauan iNews Media Grup di sana, sejak pukul 05.00 Wita para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya agar Pemilu 2024 dapat terlaksana. Hal itu juga untuk memberikan kenyamanan buat para pemilih.

Beberapa bilik suara dan kursi-kursi untuk tempat menunggu pun sudah cukup rapi tertata. Hal itu agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.

Di TPS 005 itu seluruh pemilih adalah kaum berkebutuhan khusus di Asrama Cacat Brawijaya, Makassar. Di sana tercatat ada 261 penghuni yang akan berpartisipasi memberikan hak suaranya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement