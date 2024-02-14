261 Warga Berkebutuhan Khusus Siap Nyoblos di TPS 005 Sinrijala Makassar

MAKASSAR - Penghuni Asrama Brawijaya yang berisi kaum berkebutuhan khusus siap memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) 005 pada Pemilu 2024 di Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Sinrijala, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebab, persiapan di sana sudah rampung di sana, Rabu (14/2/2024).

Berdasarkan pantauan iNews Media Grup di sana, sejak pukul 05.00 Wita para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya agar Pemilu 2024 dapat terlaksana. Hal itu juga untuk memberikan kenyamanan buat para pemilih.

Beberapa bilik suara dan kursi-kursi untuk tempat menunggu pun sudah cukup rapi tertata. Hal itu agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.

Di TPS 005 itu seluruh pemilih adalah kaum berkebutuhan khusus di Asrama Cacat Brawijaya, Makassar. Di sana tercatat ada 261 penghuni yang akan berpartisipasi memberikan hak suaranya.

(Erha Aprili Ramadhoni)