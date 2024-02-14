Samilah Meninggal di TPS saat Mencoblos di Bilik Suara

BATURAJA - Seorang pemilih bernama Samilah (61), warga Jalan Kapten Syahrial lorong Aries RT 01 Kelurahan Pasar Baru meninggal dunia saat mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Korban meninggal secara mendadak saat setelah mencoblos empat surat suara di bilik suara, pada Rabu (14/2/2024).

"Almarhum sebelum sehat walafiat dan sangat semangat pergi ke TPS yang kebetulan tak jauh dari rumah almarhum," kata Romi salah satu keluarga korban.

Saat kejadian korban sudah mencoblos beberapa surat suara, dan sempat mengeluh pusing melihat surat suara yang hendak di coblos mulai dari surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Sumsel, DPR RI, DPD RI dan surat suara Presiden.

"Korban sempat mengeluh tidak enak badan ke petugas TPS tapi dengan keluarga tidak pernah ada keluhan, makanya tetap diizinkan mencoblos,”imbuhnya.

Dia menambahkan, saat korban hendak jatuh ada warga lainya yang menolong tepat berada di samping korban.

Korban sendiri sempat dibawa kerumah sakit, sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 09.00 wib.

"Korban pingsan lalu sempat dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulance. Korban meninggal dirumah sakit, "tukasnya.

Korban sendiri rencana akan dikebumikan siang ini sambil menunggu salah satu anaknya menuju kota Baturaja.