HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Logistik Pemilu Terjebak Lumpur, Kendaraan Offroad Dikerahkan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:40 WIB
Mobil Logistik Pemilu Terjebak Lumpur, Kendaraan <i>Offroad</i> Dikerahkan
Mobil logistik pemilu terjebak lumpur. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

PEKANBARU - Sebanyak dua unit mobil logistik Pemilu terjebak atau terperosok akibat kondisi jalan yang rusak dan ekstrem dampak curah hujan meningkat. Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), AKBP Dody Wirawijayalangsung berkoordinasi dengan ketua Tim Harimau Sumatera Hendry Endy dan menurunkan komunitas off road guna mengevakuasi mobil pengangkut kotak suara Pemilu 2024 menuju sekretariat PPK Batang Cenaku.

Aksi tanggap dan respons cepat Kapolres Inhu tersebut dilakukan Kamis 15 Februari 2024 siang. Hal itu terjadi di dua lokasi, yakni ruas jalan wilayah Desa Lahai Kemuning dan Alim II, Kecamatan Batang Cenaku.

BACA JUGA:

Lagi! Petugas KPPS Meninggal saat Bertugas, Kali Ini di Cilebut Bogor 

Terkait hal tersebut, Kapolres Inhu, melalui PS Kasubsi Penmas Polres Inhu, Aiptu Misran menerangkan, Kapolres Inhu mendapat laporan jika ada mobil pengangkut kotak suara yang rusak dan terpuruk akibat kondisi jalan ekstrem.

Kapolres mengintruksikan KBO Sat Intelkam Polres Inhu, Iptu Baharuddin yang juga Ketua Bhayangkara Jip Community (BJC) dan PS Kasubsi Penmas Polres Inhu serta anggotanya turun ke Batang Cenaku, untuk mengevaluasi kendaraan logistik yang terjebak jalan rusak serta mobil yang mengalami gangguan mesin.

Sekitar pukul 14.30 WIB, tim BJC yang terdiri dari Anggrian L Gaol dan Frendy serta tim Harimau Sumatera menurunkan Rino, Rusdi dan Sorik tiba di Polsek Batang Cenaku. Tim menyisir jalan Desa Alim II dan ditemukan 1 unit mobil pengangkut kotak suara dari Desa Kepayang Sari yang terjebak karena jalan rusak.

BACA JUGA:

Gegara Banjir, 14 TPS di Tangsel Gelar Pemilu Lanjutan 

Tim langsung mengerahkan kendaraan off road mengevakuasi mobil tersebut agar bisa melewati ruas jalan yang rusak. Selanjutnya, tim menyisir lagi jalan menuju Desa Lahai Kemuning dan menemukan lagi 1 unit mobil membawa 25 kotak suara dari 5 TPS di Desa Lahai Kemuning yang rusak dan terperosok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
