Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |21:28 WIB
Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Persoalan kesalahan data hitung suara calon legislatif (caleg) mewarnai Pemilu 2024 yang dipublikasikan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kesalahan data hitung suara, seperti di Dapil I Jawa Barat harus segera diklarifikasi oleh KPU. Adapun kesalahan yang dimaksud, tidak sinkronnya total suara caleg dengan total suara partai politik.

"Jika ada kesalahan data dan hitung, maka yang bertanggung jawab adalah KPU. Jadi KPU harus mengkarifikasi kenapa bisa terjadi kesalahan data," kata Ujang dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Penting bagi KPU untuk memberikan penjelasan sehingga tidak menimbulkan masalah. Terlebih, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

"Oleh karena itu KPU harus segera mengklarifikasi hal itu, dan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi," tuturnya.

Sementara itu, banyaknya kesalahan data menurut pengamat pemilu dari Perludem, Fadli Muhammad menandakan KPU kurang serius dalam menerapkan sistem hitung berbasis digital. 

"Ini membuktikan bahwa KPU tidak serius dalam membuat sistem penghitungan, apalagi sejak awal tidak disimulasikan secara masif," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981354/pemilu-2024-perolehan-suara-airin-tertinggi-di-internal-golkar-hq2qc1H232.jpg
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969139/6-negara-yang-adakan-pemilu-pada-2024-selain-indonesia-GHhcs5mOAt.jpg
6 Negara yang Adakan Pemilu pada 2024 Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952287/dukung-pemilu-berintegritas-bawaslu-minta-masyarakat-ikut-waspadai-kecurangan-NhhlzFqmeo.jpg
Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951675/bawaslu-pemilu-jujur-lahirkan-pemimpin-yang-dapat-dipercaya-WtFdPb3K67.jpg
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870530/partai-pendukung-rentan-bermanuver-koalisi-prabowo-terancam-bubar-INU6YDK7Hl.jpg
Partai Pendukung Rentan Bermanuver, Koalisi Prabowo Terancam Bubar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870438/ogah-terima-gibran-jadi-cawapres-prabowo-jazilul-fawaid-pkb-tegak-lurus-pada-konstitusi-McErg8DzBi.jpg
Ogah Terima Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Jazilul Fawaid: PKB Tegak Lurus pada Konstitusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement