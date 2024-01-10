Advertisement
NASIONAL

Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan

Aufi Shabirah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |01:42 WIB
ACEH – Direktur Eksekutif Masa Depan Institute, Ishak Rafik, berharap Pemilu 2024 tidak ada kecurangan dan berlangsung dengan baik. Namun, jika ditemukan kecurangan, masyarakat Aceh harus kritis terhadap setiap tindakan dan praktik pemilu yang curang.

Hal itu diutarakannya saat menghadiri diskusi publik yang diadakan Majelis Pengurus Wilayah Pemuda ICMI Aceh, bertajuk ‘Menuju Pemilu Berintegritas dan Berkualitas’ di Banda Aceh, Selasa (9/1/2024).

“Pemilu curang adalah bentuk tindakan zalim terhadap rakyat, suara rakyat dikhianati dengan proses yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ishak dalam keterangannya.

Rakyat kata dia, juga harus mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, mendorong penyelenggaraan yang independen, penyelenggara yang tidak boleh diinterfensi oleh siapa pun.

“Penyelenggara pemilu harus berani melawan intervensi berbagai pihak, karena hakekatnya penyelenggara pemilu merupakan institusi kepercayaan rakyat,”pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, Maitanur, menambahkan, Panwaslih Aceh bekerja keras untuk memastikan netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Topik Artikel :
Pilpres 2024 Pileg 2024 pemilu
