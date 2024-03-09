Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:19 WIB
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
JAKARTA - Airin Rachmi Diany, calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI mencatatkan perolehan suara tertinggi di internal Partai Golkar. Hal tersebut berdasarkan data yang dihimpun dari rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum mengakuinya, bahwa Airin mendongkrak suara partai pada Pemilu 2024. Adapun data yang dihimpun, Airin meraih 302.878 suara di Dapil Banten III, mengungguli caleg lainnnya di internal partai berlambang pohon beringin.

Misalnya, Atalia Praratya (Dapil Jabar I) dengan 234.065 suara, Musa Rajekshah (Sumut 1), serta Erwin Aksa (DKI Jakarta III) dengan masing-masing 186.894 suara, dan Husnuryadi Sulaiman (Kalsel II) dengan 167.627 suara.

"Beliau mampu mewujudkan penugasan dan harapan dari DPP Partai Golkar dengan prestasi membanggakan,” kata Ulum dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2024).

Bukan hanya itu, Menurut Ulum, Airin juga berkontribusi meningkatkan kemenangan Golkar di wilayah pemilihannya. Pada Pemilu 2019, Golkar hanya berhasil meraih 1 kursi DPR RI di dapil tersebut.

Dengan adanya Airin pada Pemilu 2024, menurutnya, jumlah kursi mengalami peningkatan menjadi dua. Selain itu, memberikan dampak positif pada perolehan suara Partai Golkar di DPRD Banten, khususnya di daerah pemilihan Tangerang Raya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
