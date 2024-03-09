Rayakan Kemenangan, Bobotoh Blokade Flyover Pasupati hingga Lampu Merah Pasteur

BANDUNG - Ratusan bobotoh memblokade flyover Pasupati hingga lampu merah Pasteur, Kota Bandung, Sabtu (9/3/2024) malam dari pukul 18.00 hingga 20.30 WIB. Mereka merayakan kemenangan Persib Bandung atas Persib Jakarta dengan skor 2-1.

Akibat aksi blokade tersebut, arus lalu lintas di flyover Pasupati atau Jalan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja itu pun macet total. Arus kendaraan baik yang dari arah timur ke barat, maupun sebaliknya, tersendat.

Beruntung tidak ada bobotoh yang melakukan aksi anarkistis terhadap kendaraan berpelat B atau asal Jakarta. Mereka hanya menyalakan flare di tengah jalan sambil menggeber knalpot motor.

Aksi tersebut mereka lakukan sebagai luapan kegembiraan atas kemenangan tim sepak bola kebanggaan, Maung Bandung. Apalagi, pertandingan Persib melawan Persija di Stadion Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung itu digelar tanpa penonton.

Saat pertandingan berlangsung, tidak ada satu pun bobotoh yang diizinkan masuk ke dalam stadion.