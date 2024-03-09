Besok, TNI-Polri Bakal Evakuasi Pesawat Smart Air

JAKARTA - Tim gabungan TNI-Polri telah menemukan titik koordinat pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air yang diduga terjatuh pada Jumat 8 Maret 2024. Tim rencananya akan melakukan evakuasi pesawat pada Minggu 10 Maret 2024.

"Rencana besok Minggu pagi (10/03/2024) akan diteruskan proses evakuasi jatuhnya pesawat terbang Smart Air," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Utara Kombes Budi Rachmat, Sabtu (9/3/2024).

Budi belum memerinci terkait titik koordinat yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air. Termasuk kendala yang menyebabkan personel gabungan belum melakukan evakuasi.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses pencarian menggunakan Helikopter jenis bell /412 EPI/HA/5224 BKO Koops Pamwiltas Darat RI/MLY dari TNI AD. Serta beberapa tambahan pesawat seperti, pesawat smart PK SNG, pesawat Susi Air, Hely Bell 412.

"Pencarian jalur udara menggunakan pesawat dan hely antara lain, pesawat smart PK SNG, pesawat Susi Air, Hely Bell 412, dengan jumlah personel 14 orang" katanya kepada wartawan, Sabtu.