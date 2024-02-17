Ki Pamanahan, Sunan Giri dan Pesan Kramat yang Membuat Keturunan Berjaya

JAKARTA - Ramalan Sunan Giri kepada Ki Pamanahan rupanya menciptakan kompleksitas dalam lingkungan keluarganya. Ramalan mengenai keturunan Ki Pamanahan yang dijelaskan sebagai raja-raja besar di Pulau Jawa, memicu ketegangan antara Senopati dan ayah angkatnya, Sultan Hadiwijaya, yang pada saat itu memerintah Kesultanan Pajang.

Ki Pamanahan pada masa itu menceritakan ramalannya kepada Panembahan Senopati atau Sutawijaya ketika masih berada di bawah kekuasaan Pajang. Pada masa tersebut, Mataram masih merupakan wilayah kecil yang berada di bawah pemerintahan Pajang, dengan Ki Pamanahan sebagai pemimpinnya.

BACA JUGA: Bawaslu Terima Ribuan Laporan Adanya Intimidasi di TPS saat Pemilu 2024

Setelah wafatnya Ki Pamanahan, Senopati mengambil alih pemerintahan dari ayah angkatnya. Senopati kemudian membangun kekuatan militer untuk mengwujudkan ramalan dari Sunan Giri. Ki Pamanahan sebelumnya telah meyakinkan Senopati bahwa keturunannya akan menjadi raja-raja besar di Pulau Jawa.

Doktrin ini memberikan dampak psikologis yang signifikan pada Senopati, yang kemudian merancang skenario agar Mataram dapat merdeka dari Pajang dan Senopati dapat menjadi raja pertamanya, seperti yang dikutip dalam "Tuah Bumi Mataram: Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II".

Sebelum berpulang, Ki Pamanahan dikabarkan pernah mengumpulkan anak-anaknya. Di hadapan putra-putranya, termasuk Senopati, Ki Pamanahan menceritakan tentang ramalan Sunan Giri yang menyebutnya sebagai raja-raja besar.