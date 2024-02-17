Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta BMKG Sebut 76% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan, Waspada Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:30 WIB
4 Fakta BMKG Sebut 76% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan, Waspada Banjir
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan saat ini 76% wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan hingga pertengahan Februari 2024.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. BMKG Berikan Peringatan Dini

“Peringatan dini curah hujan tinggi dan potensi banjir Indonesia, dimana hingga Dasarian I Februari 2024 sekitar 76% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (16/2/2024).

2. Tak Ada yang Berstatus Awas

BMKG mengatakan untuk periode pertengahan Februari 2024, tidak ada wilayah yang memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi awas.

3. Imbauan untuk Upaya Preventif

“Pada musim hujan, dihimbau kepada masyarakat agar mengambil tindakan preventif untuk menjaga kondisi dengan mengkonsumsi makanan dan vitamin, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika beraktivitas di luar ruangan, dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sehingga terhindar dari penyebaran penyakit di musim penghujan,” imbaunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir musim hujan BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186628//banjir-Zwv5_large.jpg
Prabowo Kirim 17 Starlink Pulihkan Akses Komunikasi Terputus di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186624//hujan_di_jakarta-sNWT_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186609//jalan_terputus_akibat_banjir-bUcD_large.jpg
Sejumlah Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor yang Melanda Aceh–Sumut, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186616//presiden_prabowo_subianto-y2U1_large.jpg
Prabowo Pantau Ketat Situasi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186589//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-OkTN_large.jpeg
Update Bencana Aceh–Sumut–Sumbar: 174 Orang Meninggal dan 79 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186578//banjir_di_solok-iWwf_large.jpeg
Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement