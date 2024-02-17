4 Fakta BMKG Sebut 76% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan, Waspada Banjir

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan saat ini 76% wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan hingga pertengahan Februari 2024.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. BMKG Berikan Peringatan Dini

“Peringatan dini curah hujan tinggi dan potensi banjir Indonesia, dimana hingga Dasarian I Februari 2024 sekitar 76% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (16/2/2024).

2. Tak Ada yang Berstatus Awas

BMKG mengatakan untuk periode pertengahan Februari 2024, tidak ada wilayah yang memiliki potensi curah hujan tinggi dengan klasifikasi awas.

3. Imbauan untuk Upaya Preventif

“Pada musim hujan, dihimbau kepada masyarakat agar mengambil tindakan preventif untuk menjaga kondisi dengan mengkonsumsi makanan dan vitamin, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika beraktivitas di luar ruangan, dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sehingga terhindar dari penyebaran penyakit di musim penghujan,” imbaunya.